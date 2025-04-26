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15:59, 26 апреля 2025Спорт

«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 1:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
лева направо: Педро (Зенит) и Фабиан Бальбуэна (Динамо М) в матче 26-го тура чемпионата России по футболу

лева направо: Педро (Зенит) и Фабиан Бальбуэна (Динамо М) в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 1:1. На 18-й минуте счет открыл полузащитник сине-бело-голубых Педро дос Сантос. На 41-й минуте счет сравнял нападающий Ярослав Гладышев.

Таким образом, после 26 матчей «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Динамо» занимает пятое место, имея в активе 47 очков. Лидирует «Краснодар» с 58 очками.

В следующем туре «Краснодар» примет «Пари Нижний Новгород» 4 мая. «Динамо» днем ранее на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов».

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