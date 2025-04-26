Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:47, 26 апреля 2025Мир

Трамп отреагировал на идею вернуть Украине потерянные территории

Трамп назвал идею вернуть Украине потерянные территории, включая Крым, нелепой
Мария Винар

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на идею вернуть Украине утраченные территории. Соответствующий пост появился на его странице в Truth Social.

В своем сообщении американский лидер подверг критике статью газеты The New York Time о том, что Украина должна вернуть потерянные территории, включая Крым. Он назвал данную идею нелепой, а само издание — бездарным. «Какую бы сделку я ни заключил с Россией и Украиной, какой бы хорошей она ни была, даже если это будет самая лучшая сделка, которую когда-либо заключали, неудачная The New York Times будет отзываться о ней плохо», — заявил Трамп.

Кроме того, политик отметил, что в конфликте виноваты бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден. «Конфликт был проигрышным с самого начала, и не должен был случиться. Я просто пытаюсь навести порядок в том беспорядке, который оставили мне Обама и Байден», — заключил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к прямому диалогу с Киевом и переговорам по окончанию конфликта без предварительных условий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика

    Раскрыты подробности убийства генерал-лейтенанта Москалика

    Захарова после освобождения Курской области заявила о боевом братстве России и КНДР

    Серию землетрясений зафиксировали в Крыму

    Трамп отреагировал на идею вернуть Украине потерянные территории

    Семак оценил ничью в матче с «Динамо»

    В МИД России улучили в лукавстве посла Франции

    В России объяснили готовность Москвы к диалогу с Киевом без предварительных условий

    Волочкова исполнит песню Пугачевой на свадьбе дочери

    «Локомотив» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости