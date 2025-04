Трамп отреагировал на идею вернуть Украине потерянные территории

Трамп назвал идею вернуть Украине потерянные территории, включая Крым, нелепой

Президент США Дональд Трамп отреагировал на идею вернуть Украине утраченные территории. Соответствующий пост появился на его странице в Truth Social.

В своем сообщении американский лидер подверг критике статью газеты The New York Time о том, что Украина должна вернуть потерянные территории, включая Крым. Он назвал данную идею нелепой, а само издание — бездарным. «Какую бы сделку я ни заключил с Россией и Украиной, какой бы хорошей она ни была, даже если это будет самая лучшая сделка, которую когда-либо заключали, неудачная The New York Times будет отзываться о ней плохо», — заявил Трамп.

Кроме того, политик отметил, что в конфликте виноваты бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден. «Конфликт был проигрышным с самого начала, и не должен был случиться. Я просто пытаюсь навести порядок в том беспорядке, который оставили мне Обама и Байден», — заключил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к прямому диалогу с Киевом и переговорам по окончанию конфликта без предварительных условий.