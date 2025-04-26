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18:50, 26 апреля 2025Экономика

Серию землетрясений зафиксировали в Крыму

В Крымско-Черноморском регионе зафиксировали четыре землетрясения
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Четыре землетрясения зарегистрированы в Крымско-Черноморском регионе. Об это рассказала заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь РИА Новости.

Одно — в Черном море на расстоянии 90 километров от Ялты и три землетрясения на суше в районе водопада Учан-Су, уточнила специалист. Самое сильное землетрясение на суше характеризуется энергетическим классом 8,4 и магнитудой 2,3.

Бондарь указала, что землетрясение хоть и слабое, но из-за неглубокого залегания очага и расположения эпицентра на суше некоторые люди его ощутили.

Ранее в Стамбуле произошло новое землетрясение, магнитуда которого составила 4,3. На западе города ощущались несколько сильных толчков, однако они были менее мощными, чем ранее. 23 апреля в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2, за ним последовали афтершоки.

До этого мощное землетрясение произошло у побережья северных Курил в акватории Тихого океана. Эпицентр землетрясения находился в 98 километрах к востоку от города Северо-Курильска с населением более 2 000 человек.

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