Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов северных Курил

Мощное землетрясение произошло у побережья северных Курил в акватории Тихого океана. Об этом сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксировали в 8:02 по местному времени (в 0:02 по московскому времени), их магнитуда достигла 4,8. Эпицентр землетрясения находился в 98 километрах к востоку от города Северо-Курильска с населением более 2 000 человек. Очаг залегал на глубине 52 километров.

Данные о пострадавших и инфраструктурных разрушениях в российском регионе не поступали.

Во вторник, 22 апреля, аналогичное по мощности землетрясение произошло у побережья южных Курил. Подземные толчки зафиксировали в 9:52 по местному времени (01:52 мск). Магнитуда землетрясения достигала 4,8. Его эпицентр находился в 147 километрах к востоку от села Рейдово на острове Итуруп. Очаг залегал на глубине 183 километров, уточнила специалистка.