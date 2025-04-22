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07:54, 22 апреля 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Сейсмолог Семенова: Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у южных Курил
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pixabay

Мощное землетрясение произошло у побережья южных Курил. Об этом сообщает начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, ее слова передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в Тихом океане во вторник, 22 апреля, в 9:52 по местному времени (01:52 мск). Магнитуда землетрясения достигала 4,8. Его эпицентр находился в 147 километрах к востоку от села Рейдово на острове Итуруп. Очаг залегал на глубине 183 километров, уточнила специалистка.

Семенова добавила, что в населенных пунктах российского региона подземные толчки не ощутили. Разрушений и пострадавших нет, угрозу цунами не объявляли.

В начале апреля мощное землетрясение произошло у берегов северных Курил. Подземные толчки зафиксировали в Тихом океане в понедельник, 7 апреля в 13:59 по местному времени (05:59 мск). Магнитуда землетрясения достигала 5,4.

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