Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Сейсмолог Семенова: Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у южных Курил

Мощное землетрясение произошло у побережья южных Курил. Об этом сообщает начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, ее слова передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в Тихом океане во вторник, 22 апреля, в 9:52 по местному времени (01:52 мск). Магнитуда землетрясения достигала 4,8. Его эпицентр находился в 147 километрах к востоку от села Рейдово на острове Итуруп. Очаг залегал на глубине 183 километров, уточнила специалистка.

Семенова добавила, что в населенных пунктах российского региона подземные толчки не ощутили. Разрушений и пострадавших нет, угрозу цунами не объявляли.

В начале апреля мощное землетрясение произошло у берегов северных Курил. Подземные толчки зафиксировали в Тихом океане в понедельник, 7 апреля в 13:59 по местному времени (05:59 мск). Магнитуда землетрясения достигала 5,4.