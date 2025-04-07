Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Сейсмолог Семенова: Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у северных Курил

Мощное землетрясение произошло у побережья северных Курил. Об этом сообщает начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, ее слова передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в Тихом океане в понедельник, 7 апреля в 13:59 по местному времени (5:59 мск). Магнитуда землетрясения достигала 5,4. Эпицентр находился в 165 километрах к югу от Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 60 километров, уточнила специалистка.

Семенова добавила, что жители Северо-Курильска, ощутили подземные толчки силой 3 балла. Угроза цунами в российском регионе не объявлялась.

Ранее сейсмолог Завьялов назвал регионы европейской части России, которые сильнее всего подвержены угрозе землетрясений. Так, наибольшими шансы ощутить подземные толчки оказались у жителей Калининградской области, Крыма на Северного Кавказа и в Краснодарского края.