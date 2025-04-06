Названы регионы России с угрозой землетрясений

Сейсмолог Завьялов: Землетрясения возможны в Калининграде, Крыму и на Кавказе

Землетрясения возможны в Калининградской области, Крыму на Северном Кавказе и в Краснодарском крае. Регионы России, подверженные такой угрозе, назвал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности института физики Земли РАН Алексей Завьялов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Относительно недавнее мощное землетрясение произошло в Калининградской области в первой половине 2000-х годов. Тогда в регионе были разрушены мосты и даже железные дороги. «Также в Крыму может быть. Вспомним Ильфа и Петрова, "12 стульев". Они описывали как раз крымское землетрясение 1927 года», — добавил сейсмолог.

Москве подземные толчки не страшны из-за особого тектонического положения, уточнил Завьялов.

В среду, 2 апреля, землетрясение произошло в Хабаровском крае. Магнитуда подземных толчков достигала 4,1. Эпицентр находился недалеко от поселка Ванино на глубине 10 километров. Толчки также ощущали жители Сахалинской области, в районе Углегорска.