Стало известно о землетрясении в российском регионе

«112»: В Хабаровском крае произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Хабаровском крае произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным российского издания, эпицентр находился недалеко от поселка Ванино на глубине 10 километров. Толчки также ощущали жители Сахалинской области, в районе Углегорска.

Сведений о разрушениях или пострадавших в регионах не поступало. Власти произошедшее не комментировали.

До этого сообщалось, что у Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, на 141 километр восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 45 километров. Информация о пострадавших и инфраструктурных разрушениях не поступала.