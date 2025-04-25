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21:05, 25 апреля 2025Мир

В Стамбуле произошло новое землетрясение

В Стамбуле произошло новое землетрясение магнитудой 4,3
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле произошло новое землетрясение, магнитуда которого составила 4,3, пишет РИА Новости.

Отмечается, что около 20:33 (время совпадает с московским) на западе города ощущались несколько сильных толчков. Они были менее мощными, чем в среду.

23 апреля в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2, за ним последовали афтершоки.

Ранее турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан предупредил, что в будущем Турцию ожидает мощное землетрясение магнитудой от 7 до 7,2. По его прогнозам, разрушительная катастрофа обрушится на страну между 2045-м и 2075 годом.

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