Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:37, 24 апреля 2025Экономика

Турции предрекли разрушительную катастрофу

Cейсмолог Эрджан: Турцию ожидает новое землетрясение магнидудой до 7,2
Александра Качан (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Murad Sezer / Reuters

В будущем Турцию ожидает мощное землетрясение магнитудой от 7 до 7,2. Разрушительная катастрофа обрушится на страну между 2045-м и 2075 годом, об этом предупредил турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан, передает «РИА Новости».

По его словам, землетрясение, произошедшее в Стамбуле в среду, стало своего рода тренировкой. Более разрушительные толчки ожидаются в регионе Фракии. «Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 километров, а вот толчки будут мощнее в 22 раза», — заявил эксперт.

Эрджан добавил, что собственникам домов, построенных после 1999 года и находящимся в районах на прочной почве, опасность угрожает в меньшей степени.

Ранее в мэрии Стамбула заявили, что при землетрясении магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, а 4,5 миллиона жителям может потребоваться временное жилье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС заявил Трампу о неготовности признать Крым российским

    ЕС испугался признания США Крыма за Россией

    Российскую школьницу удалили с ЕГЭ за одну надпись на руке

    Медведева сравнила заработок во время спортивной карьеры и после

    Следователи узнали об убийстве ВСУ жителя хутора в Курской области

    Американский ветеран предложил вновь праздновать встречу США и СССР на Эльбе

    Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

    В России высмеяли образ не способных контролировать даже Украину всемогущих США

    Налоговая ликвидирует бизнес лишенных российского гражданства комиков

    90-летняя женщина забила лучшую подругу кастрюлей из-за растаявшего мороженого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости