Турции предрекли разрушительную катастрофу

Cейсмолог Эрджан: Турцию ожидает новое землетрясение магнидудой до 7,2

В будущем Турцию ожидает мощное землетрясение магнитудой от 7 до 7,2. Разрушительная катастрофа обрушится на страну между 2045-м и 2075 годом, об этом предупредил турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан, передает «РИА Новости».

По его словам, землетрясение, произошедшее в Стамбуле в среду, стало своего рода тренировкой. Более разрушительные толчки ожидаются в регионе Фракии. «Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 километров, а вот толчки будут мощнее в 22 раза», — заявил эксперт.

Эрджан добавил, что собственникам домов, построенных после 1999 года и находящимся в районах на прочной почве, опасность угрожает в меньшей степени.

Ранее в мэрии Стамбула заявили, что при землетрясении магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, а 4,5 миллиона жителям может потребоваться временное жилье.