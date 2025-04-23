Турцию предупредили о новом землетрясении

Anadolu: Власти Турции предупредили о новом землетрясении

В ближайшее время в Турции произойдет еще одно землетрясение. Об этом жителей и гостей страны предупредил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, передает госагентство Anadolu.

«Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже на пороге. Наши учреждения, наша нация, все мы должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями», — заявил он.

Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, который прежде предупреждал власти страны о высокой вероятности разрушительных землетрясений в Стамбуле, отметил, что теперь на подготовку к новым толчкам «не осталось времени». По данным мэрии, при землетрясении магнитудой 7,5 произойдет обрушение не менее 90 тысяч зданий. 4,5 миллиона граждан может потребоваться временное жилье.

Ранее 23 апреля в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Очевидцы рассказали о сильно трясущихся зданиях и поделились видео с места происшествия.