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16:22, 23 апреля 2025Экономика

Турцию предупредили о новом землетрясении

Anadolu: Власти Турции предупредили о новом землетрясении
Александра Качан (Редактор)

Фото: Mathias Reding / Unsplash

В ближайшее время в Турции произойдет еще одно землетрясение. Об этом жителей и гостей страны предупредил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, передает госагентство Anadolu.

«Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже на пороге. Наши учреждения, наша нация, все мы должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями», — заявил он.

Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, который прежде предупреждал власти страны о высокой вероятности разрушительных землетрясений в Стамбуле, отметил, что теперь на подготовку к новым толчкам «не осталось времени». По данным мэрии, при землетрясении магнитудой 7,5 произойдет обрушение не менее 90 тысяч зданий. 4,5 миллиона граждан может потребоваться временное жилье.

Ранее 23 апреля в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Очевидцы рассказали о сильно трясущихся зданиях и поделились видео с места происшествия.

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