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14:33, 23 апреля 2025Экономика

Появилось видео землетрясения в Стамбуле

Туристы в Стамбуле рассказали о землетрясении магнитудой 6,2
Александра Качан (Редактор)

Жители и гости турецкого Стамбула ощутили сильные толчки во время мощного землетрясения. Очевидцы поделились кадрами с места событий, видео опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам туристов, здания «ходили ходуном». На роликах слышно, как стучит передвигающаяся из-за толчков мебель. Люди массово покидают здания и выходят на улицы в целях безопасности. В городе также наблюдаются проблемы со связью и интернетом. Есть угроза повторных толчков.

Ранее сообщалось, что магнитуда землетрясения в Стамбуле составила 6,2. Толчки зафиксировали в 12:50 по местному времени (совпадает с московским).

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