Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:14, 23 апреля 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в Стамбуле

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Мощное землетрясение произошло в Стамбуле. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Подземные толчки зафиксировали в среду, 23 апреля, в 12:50 по местному времени (совпадает с московским), их магнитуда достигала 6,2 — это считают сильным землетрясением. Тектонические колебания ощущались в разных районах турецкого мегаполиса и вызвали панику у населения.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Днем ранее мощное землетрясение произошло у побережья южных Курил в России. Подземные толчки зафиксировали в Тихом океане во вторник, 22 апреля, в 9:52 по местному времени (01:52 мск). Магнитуда землетрясения достигала 4,8. Его эпицентр находился в 147 километрах к востоку от села Рейдово на острове Итуруп. Очаг залегал на глубине 183 километров, уточнила специалистка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча глав МИД по Украине в Лондоне сорвалась. Вице-президент США пригрозил выходом американцев из переговоров

    Головин оценил отказ украинского вратаря пожимать ему руку на матчах Лиги чемпионов

    Сильное землетрясение в Турции застало телеведущую в студии и попало в эфир

    Дипломат рассказал о разочаровании США в договороспособности Украины

    Названы последствия землетрясения в Стамбуле

    В Еврокомиссии отреагировали на идею признать Крым частью России

    В Раде рассказали о закупке для ВСУ мин столетней давности

    Раскрыты последствия отмены переговоров в Лондоне для Украины

    Пытавшийся атаковать Татарстан беспилотник ВСУ уворачивался от ракет ПВО

    В баре на курорте Европы с туристов начали брать деньги за кубики льда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости