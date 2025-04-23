В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2

Мощное землетрясение произошло в Стамбуле. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Подземные толчки зафиксировали в среду, 23 апреля, в 12:50 по местному времени (совпадает с московским), их магнитуда достигала 6,2 — это считают сильным землетрясением. Тектонические колебания ощущались в разных районах турецкого мегаполиса и вызвали панику у населения.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Днем ранее мощное землетрясение произошло у побережья южных Курил в России. Подземные толчки зафиксировали в Тихом океане во вторник, 22 апреля, в 9:52 по местному времени (01:52 мск). Магнитуда землетрясения достигала 4,8. Его эпицентр находился в 147 километрах к востоку от села Рейдово на острове Итуруп. Очаг залегал на глубине 183 километров, уточнила специалистка.