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18:37, 26 апреля 2025Мир

В МИД России улучили в лукавстве посла Франции

МИД РФ указал послу Франции на несоответствие его слов об отношениях двух стран
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Николя де Ривьер

Николя де Ривьер. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Николя де Ривьер, недавно назначенным послом Франции в России, либо работает против своей страны, либо лукавит. Так МИД РФ прокомментировал слова французского дипломата о перспективах отношений Москвы и Парижа. Об этом сообщает ТАСС.

Там указали на то, что оптимистичные тезисы французского диппредставительства не соответствуют тому, о чем говорят президент страны Эммануэль Макрон и глава МИД Жан-Ноэль Барро. Отмечается, что несоответствия наблюдались по вопросам санкций и украинского урегулирования.

«Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит», — пояснили в МИД.

Ранее Николя де Ривьер заявил, что Париж никогда не был враждебно настроен к Москве. По его словам, во Франции никогда не существовало враждебных настроений по отношению к России или россиянам. Он также отметил, что французские власти никогда не ставили перед собой цель стратегического поражения России.

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