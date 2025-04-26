МИД РФ указал послу Франции на несоответствие его слов об отношениях двух стран

Николя де Ривьер, недавно назначенным послом Франции в России, либо работает против своей страны, либо лукавит. Так МИД РФ прокомментировал слова французского дипломата о перспективах отношений Москвы и Парижа. Об этом сообщает ТАСС.

Там указали на то, что оптимистичные тезисы французского диппредставительства не соответствуют тому, о чем говорят президент страны Эммануэль Макрон и глава МИД Жан-Ноэль Барро. Отмечается, что несоответствия наблюдались по вопросам санкций и украинского урегулирования.

«Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит», — пояснили в МИД.

Ранее Николя де Ривьер заявил, что Париж никогда не был враждебно настроен к Москве. По его словам, во Франции никогда не существовало враждебных настроений по отношению к России или россиянам. Он также отметил, что французские власти никогда не ставили перед собой цель стратегического поражения России.