Новый посол Франции раскрыл отношение Парижа к России

Посол Франции де Ривьер: Париж никогда не был враждебно настроен к Москве

Париж никогда не был враждебно настроен к Москве. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил новый посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

По его словам, во Франции никогда не существовало враждебных настроений по отношению к России или россиянам. Он также отметил, что французские власти никогда не ставили перед собой цель стратегического поражения России.

«Но есть консенсус между французскими властями и подавляющим большинством французских граждан: если есть разногласия с соседней страной, то не стоит с ней воевать и аннексировать ее территории», — сказал он.

Посол подчеркнул, что для Франции важен вопрос территориальной целостности.

Ранее де Ривьер заявил, что решение по украинскому конфликту, принятое без участия Европы, не приведет к устойчивому миру. По его словам, такой исход может угрожать безопасности всего континента, включая Россию.