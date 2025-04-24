Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 24 апреля 2025Мир

Новый посол Франции раскрыл отношение Парижа к России

Посол Франции де Ривьер: Париж никогда не был враждебно настроен к Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Париж никогда не был враждебно настроен к Москве. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил новый посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

По его словам, во Франции никогда не существовало враждебных настроений по отношению к России или россиянам. Он также отметил, что французские власти никогда не ставили перед собой цель стратегического поражения России.

«Но есть консенсус между французскими властями и подавляющим большинством французских граждан: если есть разногласия с соседней страной, то не стоит с ней воевать и аннексировать ее территории», — сказал он.

Посол подчеркнул, что для Франции важен вопрос территориальной целостности.

Ранее де Ривьер заявил, что решение по украинскому конфликту, принятое без участия Европы, не приведет к устойчивому миру. По его словам, такой исход может угрожать безопасности всего континента, включая Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России выдвинут новые требования для мира на Украине. Что США хотят обеспечить Киеву?

    Ведущая прогноза погоды в прямом эфире сделала оговорку и скорчила гримасу

    Олимпийская чемпионка высказалась о возможных альтернативах Вяльбе на посту главы ФЛГР

    Зеленский объяснил борьбу Украины защитой США от русских

    Избившему российских силовиков американцу ужесточили приговор

    В эффективности штрафов за аренду жилья без договора усомнились

    Новый посол Франции раскрыл отношение Парижа к России

    В ЕС появится маркировка для всех смартфонов

    Звезда сериала «Чики» снялась топлес

    Посол Нечаев потребовал от Германии признать геноцид народов СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости