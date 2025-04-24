Посол Франции предупредил о рисках мира на Украине без участия Европы

Посол Ривьер: Решение по Украине без Европы не приведет к устойчивому миру

Решение по украинскому конфликту, принятое без участия Европы, не приведет к устойчивому миру и может угрожать безопасности всего континента, включая Россию. Об этом заявил новый посол Франции в России Николя де Ривьер в интервью «Коммерсанту» («Ъ»).

«Если решение было бы принято без участия европейцев, это было бы плохо для безопасности Европы, это не позволило бы найти устойчивое, прочное решение», — отметил посол.

По мнению де Ривьера, президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на включении европейских государств в любой формат будущих переговоров по урегулированию конфликта, чтобы все могли «принести какую-то добавленную стоимость».

Москва одобрила кандидатуру де Ривьера на пост нового посла в РФ 17 марта, а 1 апреля сообщалось, что он прибыл в Россию. Ранее он занимал пост постоянного представителя Франции при ООН.

