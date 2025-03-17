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08:18, 17 марта 2025Мир

Москва одобрила кандидатуру де Ривьера на пост посла Франции в России

МИД: Москва одобрила кандидатуру де Ривьера на пост посла Франции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Москва одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового посла Франции в РФ. О своем решении российская сторона уведомила Париж и выдала ему въездную визу, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД.

«После внимательного рассмотрения данного обращения (Парижа) было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чем французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам», — уточнили в ведомстве.

На текущий момент Николя де Ривьер завершил свою работу в Нью-Йорке и получил въездную визу для прибытия в РФ. Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля. Тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о существовании «российской угрозы». По его словам, под угрозой находится и безопасность Европы. Также политик назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей», отвергнув мир на Украине под «российским диктатом».

В ответ на эти слова официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, зачем в Москву едет новый посол Франции, учитывая риторику Эммануэля Макрона.

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