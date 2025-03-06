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01:50, 6 марта 2025Мир

Захарова поинтересовалась целью приезда посла Франции в Россию

Захарова поинтересовалась целью приезда посла Франции в РФ после слов Макрона
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, зачем в Москву едет новый посол Франции, учитывая риторику президента страны Эммануэля Макрона. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам представителя ведомства, в Россию собирается приехать новый французский посол, который ранее заявил о желании развивать отношения с Москвой.

«Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить", ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить еще раз», — задалась вопросом Захарова.

Ранее в своем обращении Макрон заявил, что «российская угроза» существует. По его словам, под угрозой находится и безопасность Европы. Политик назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей», отвергнув мир на Украине под «российским диктатом».

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