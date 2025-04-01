Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:11, 1 апреля 2025Мир

Новый посол Франции прибыл в Россию

Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

«Вся команда желает ему всего наилучшего в этой новой миссии», — сказано в публикации.

Москва одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН на пост нового посла в РФ 17 марта. На текущий момент Николя де Ривьер завершил свою работу в Нью-Йорке и получил въездную визу для прибытия в РФ.

Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля. Тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке офиса Зеленского к президентским выборам

    Врачи спасли россиянку с 30-сантиметровой опухолью яичника

    Две страны нарастили поставки российского газа в обход Украины

    Раскрыты возможные мотивы напавшего с ножом украинца в Амстердаме

    В США заявили о неготовности к конфликту с Китаем

    Ведущий Первого канала раскрыл правду о пророчествах Жириновского

    Мальчика госпитализировали с леденцом в мозге

    В Петербурге оценили пользу соли

    Сергей Лазарев поднял цены на корпоративы

    Бывший футболист «Ростова» рассказал о снесших ему голову девчонках и машинах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше