Новый посол Франции прибыл в Россию

Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию

Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

«Вся команда желает ему всего наилучшего в этой новой миссии», — сказано в публикации.

Москва одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН на пост нового посла в РФ 17 марта. На текущий момент Николя де Ривьер завершил свою работу в Нью-Йорке и получил въездную визу для прибытия в РФ.

Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля. Тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.