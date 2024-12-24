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08:38, 24 декабря 2024Силовые структуры

Спонсирующую ВСУ американскую организацию признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной организацию Help Heroes Of Ukraine из США
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура признала деятельность неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine (США) нежелательной на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, организация была основана в феврале 2022 года представителями украинской диаспоры. Ее главное представительство находится во Львове, также есть отделения в Киеве, Кременчуге и Николаеве.

Уточняется, что Help Heroes Of Ukraine финансируется за счет пожертвований. На собранные деньги члены организации снабжают украинских военнослужащих автомобилями повышенной проходимости, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи и личной защиты, а также снаряжением.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной организацию Recorded Future (США). В ведомстве пояснили. что объединение причастно к кибератакам на РФ.

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