Волочкова исполнит песню Пугачевой на свадьбе дочери

Пугачева благословила Волочкову на исполнение песни на свадьбе дочери

Певица Алла Пугачева благословила балерину Анастасию Волочкову на исполнение песни на свадьбе дочери. Об этом сообщает «Известия».

Волочкова споет песню эстрадная певицы на стихи Марины Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны не мной». Балерина призналась, что продолжает общаться с Пугачевой и поддерживать с ней теплые отношения.

Ранее стало известно, что свадьба 19-летней дочери российской артистки балета и танцовщицы Анастасии Волочковой Ариадны пройдет в стиле «Великого Гэтсби». Балерина заявляла, что на мероприятии она будет в платье золотого цвета, «усыпанном драгоценными камнями».