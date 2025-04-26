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18:34, 26 апреля 2025Культура

Волочкова исполнит песню Пугачевой на свадьбе дочери

Пугачева благословила Волочкову на исполнение песни на свадьбе дочери
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Алла Пугачева благословила балерину Анастасию Волочкову на исполнение песни на свадьбе дочери. Об этом сообщает «Известия».

Волочкова споет песню эстрадная певицы на стихи Марины Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны не мной». Балерина призналась, что продолжает общаться с Пугачевой и поддерживать с ней теплые отношения.

Ранее стало известно, что свадьба 19-летней дочери российской артистки балета и танцовщицы Анастасии Волочковой Ариадны пройдет в стиле «Великого Гэтсби». Балерина заявляла, что на мероприятии она будет в платье золотого цвета, «усыпанном драгоценными камнями».

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