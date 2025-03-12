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16:14, 12 марта 2025Культура

Волочкова решила устроить 19-летней дочери свадьбу в стиле Гэтсби

Балерина Волочкова устроит 19-летней дочери Ариадне свадьбу в стиле Гэтсби
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Свадьба 19-летней дочери российской артистки балета и танцовщицы Анастасии Волочковой Ариадны пройдет в стиле «Великого Гэтсби». Об этом пишет Пятый канал.

По словам свадебного организатора Натальи Волковой, для данной стилистики характерны золото, жемчуг и перья. «Это такие цветы, как орхидея. Вся стилистика Гэтсби — это роскошь, богатство. Такой, можно сказать, будуарный стиль», — добавила она.

Отмечается, что сама балерина заявляла, что на мероприятии она будет в платье золотого цвета, «усыпанном драгоценными камнями».

Ранее сообщалось, что родители жениха дочери Волочковой отказались прийти на свадьбу сына.

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