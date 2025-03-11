Родители жениха 19-летней дочери Волочковой отказались прийти на свадьбу сына

KP.RU: На свадьбе 19-летней дочери Волочковой Ариадны не будет родителей жениха

Родители жениха дочери российской артистки балета и танцовщицы Анастасии Волочковой Ариадны отказались прийти на свадьбу сына. Об этом пишет KP.RU.

«Я не знакома с родителями Никиты (жениха дочери). Они никак не участвуют в организации, да и вообще их не будет на самой свадьбе. Почему так, я не знаю», — рассказала балерина.

Ранее дочь Анастасии Волочковой рассказала, что у нее будет две свадьбы — в Москве и Санкт-Петербурге. Девушка отметила, что для них с женихом венчание важнее. Ариадна также опровергла информацию о том, что торжество «будет стоить миллионы».