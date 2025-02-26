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16:57, 26 февраля 2025Культура

Дочь Волочковой сыграет две свадьбы

Дочь балерины Волочковой Ариадна заявила, что у нее будет две свадьбы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дочь российской артистки балета и танцовщицы Анастасии Волочковой Ариадна рассказала, что у нее будет две свадьбы — в Москве и Санкт-Петербурге. Ее слова приводит KP.RU.

Девушка отметила, что для них с женихом венчание важнее. «У нас будет две свадьбы: на петербургской будет мама, а в Москве — папа с друзьями. Мы приняли такое решение, поскольку мои родители конфликтуют. Это их выбор, и я хочу, чтобы им было комфортно», — сказала дочь балерины.

Она также прокомментировала слова матери о том, что «Ариша хочет отпраздновать по-царски». «Она не совсем корректно выражается. Изначально мы с Никитой хотели очень скромную свадьбу. Но поскольку мама — человек очень эпатажный, яркий, мы подумали, что, может быть, лучше сделать праздник таким, каким она его видит», — добавила Ариадна, уточнив, что это мероприятие «будет ориентировано на мамин вкус».

Дочь артистки также опровергла информацию о том, что торжество «будет стоить миллионы».

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что супруга ее бывшего мужа Игоря Вдовина Елена Николаева пиарится на свадьбе ее дочери.

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