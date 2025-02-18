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18:06, 18 февраля 2025Культура

Волочкова обвинила мачеху дочери в зависти

Балерина Волочкова заявила, что мачеха дочери Ариадны пиарится на ее свадьбе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова заявила, что супруга ее бывшего мужа Игоря Вдовина Елена Николаева пиарится на свадьбе ее дочери Ариадны. Соответствующий пост появился на странице балерины в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мне непонятно, почему тетя, являющаяся женой моего бывшего мужа, продолжает пиариться на этом событии. И не только на мне, но и на моей дочери, к которой она не имеет никакого отношения», — написала балерина, предложив Николаевой заниматься своими сыновьями.

Волочкова также подчеркнула, что ей привычно, «когда люди пиарятся на ее имени». «Но при чем тут Ариадна? А при том, что у нее тоже фамилия Волочкова! Просто у этой женщины не было такой изысканной свадьбы. Печалька», — добавила она.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова взяла на себя все организационные вопросы грядущей свадьбы дочери.

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