Волочкова обвинила мачеху дочери в зависти

Балерина Волочкова заявила, что мачеха дочери Ариадны пиарится на ее свадьбе

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова заявила, что супруга ее бывшего мужа Игоря Вдовина Елена Николаева пиарится на свадьбе ее дочери Ариадны. Соответствующий пост появился на странице балерины в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мне непонятно, почему тетя, являющаяся женой моего бывшего мужа, продолжает пиариться на этом событии. И не только на мне, но и на моей дочери, к которой она не имеет никакого отношения», — написала балерина, предложив Николаевой заниматься своими сыновьями.

Волочкова также подчеркнула, что ей привычно, «когда люди пиарятся на ее имени». «Но при чем тут Ариадна? А при том, что у нее тоже фамилия Волочкова! Просто у этой женщины не было такой изысканной свадьбы. Печалька», — добавила она.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова взяла на себя все организационные вопросы грядущей свадьбы дочери.