Раскрыты миллионные траты Волочковой на свадьбу дочери

KP.RU: Волочкова потратит не менее 10 миллионов рублей на свадьбу дочери

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова взяла на себя все организационные вопросы грядущей свадьбы дочери Ариадны. Об этом пишет KP.RU.

Предположительно, торжество обойдется балерине в 10 миллионов рублей, уточняет издание. «Свадьба у них будет 26 апреля в Питере в особняке Мясникова. Ариша сама выбрала это место. Видимо, хочет такую же царскую свадьбу, как у мамы. Пока по-царски не получится, но обещаю, что будет по-королевски! Я все организую им сама», — заявила Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова раскрыла имя жениха 19-летней дочери. Балерина опубликовала фотографию с Ариадной и ее возлюбленным.