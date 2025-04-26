Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
1:1
Завершен
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
Пари Нижний Новгород
1:0
Завершен
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
Челси
1:0
Завершен
Эвертон
Англия — Премьер-лига|34-й тур
Ростов
1:1
Завершен
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
18:30, 26 апреля 2025Спорт

«Локомотив» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

«Локомотив» ушел от поражения в выездном матче РПЛ с «Ростовом»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 апреля, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме хозяев вывел вперед Кирилл Щетинин. Во второй половине игры гости ушли от поражения благодаря голу Алексея Батракова с пенальти.

Локомотив набрал 45 очков и находится на шестом месте в РПЛ. В активе «Ростова» 37 очков, клуб идет седьмым.

Ранее в рамках 26-го тура РПЛ встретились московское «Динамо» и петербургский «Зенит». Игра завершилась со счетом 1:1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика

    Раскрыты подробности убийства генерал-лейтенанта Москалика

    Захарова после освобождения Курской области заявила о боевом братстве России и КНДР

    Серию землетрясений зафиксировали в Крыму

    Трамп отреагировал на идею вернуть Украине потерянные территории

    Семак оценил ничью в матче с «Динамо»

    В МИД России улучили в лукавстве посла Франции

    В России объяснили готовность Москвы к диалогу с Киевом без предварительных условий

    Волочкова исполнит песню Пугачевой на свадьбе дочери

    «Локомотив» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости