«Локомотив» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

«Локомотив» ушел от поражения в выездном матче РПЛ с «Ростовом»

Московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 апреля, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме хозяев вывел вперед Кирилл Щетинин. Во второй половине игры гости ушли от поражения благодаря голу Алексея Батракова с пенальти.

Локомотив набрал 45 очков и находится на шестом месте в РПЛ. В активе «Ростова» 37 очков, клуб идет седьмым.

Ранее в рамках 26-го тура РПЛ встретились московское «Динамо» и петербургский «Зенит». Игра завершилась со счетом 1:1.