В России объяснили готовность Москвы к диалогу с Киевом без предварительных условий

Депутат Чепа: Разговор России с Украиной будет только в рамках соглашений с США

Россия ведет активное согласование мирного урегулирования с Дональдом Трампом, поэтому с Украиной эти соглашения оформляться не будут, предположил депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к прямому диалогу с Киевом и переговорам по окончанию конфликта без предварительных условий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Депутат отметил, что Владимир Зеленский не настроен на мирное соглашение. По его словам, украинский лидер вводит предложения, которые не решают первопричинные проблемы, положившие начало этому конфликту.

«Россия будет проводить переговоры с Украиной только в рамках согласованных с США условий. С Украиной они обсуждаться не будут», — считает Чепа.

Ранее директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чун заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Риме была продуктивной. При этом газета The New York Times (NYT) сообщала, что тот может передать американскому лидеру предложения по урегулированию конфликта на встрече, которая состоится в Риме.