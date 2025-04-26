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18:52, 26 апреля 2025Россия

Захарова после освобождения Курской области заявила о боевом братстве России и КНДР

Захарова после освобождения Курской области отметила боевое братство РФ и КНДР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Официальный представитель МИД России после освобождения Курской области отметила боевое братство РФ и КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

«Новая страница появилась в славной летописи боевого братства российского и корейского народов», — сказала она.

По ее словам, северокорейские бойцы согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, который вступил в силу 4 декабря 2024 года, бились вместе с российскими солдатами в Курской области. Они внесли огромный вклад в освобождение региона, добавила Захарова.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики.

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