Захарова после освобождения Курской области заявила о боевом братстве России и КНДР

Захарова после освобождения Курской области отметила боевое братство РФ и КНДР

Официальный представитель МИД России после освобождения Курской области отметила боевое братство РФ и КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

«Новая страница появилась в славной летописи боевого братства российского и корейского народов», — сказала она.

По ее словам, северокорейские бойцы согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, который вступил в силу 4 декабря 2024 года, бились вместе с российскими солдатами в Курской области. Они внесли огромный вклад в освобождение региона, добавила Захарова.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики.