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19:20, 31 января 2025Экономика

Птиц, Бетховена и Сервантеса собрались изобразить на новых европейских деньгах

ЕЦБ назвал возможные темы для иллюстрации новых банкнот евро
Дмитрий Воронин

Фото: Gaillard / File Photo / Reuters

ЕЦБ представил две возможные темы для новых банкнот всех номиналов. Конкурс проектов будет объявлен в текущем году, а окончательный вариант дизайна европейских денег выберут в 2026-м, сообщается на сайте регулятора.

Анонсировано, что обновленные банкноты поступят в обращение через несколько лет после принятия итогового решения.

В ЕЦБ заявили, что изображения по теме «Европейская культура» «прославляют общие культурные пространства, которые на протяжении веков формировали европейскую идентичность», а по второй — «Реки и птицы: устойчивость в разнообразии» — «подчеркивают важность природы и защиты окружающей среды». Такие магистральные линии выбрали по итогам опроса более чем 365 тысяч европейцев, а также предшествовавших ему фокус-групп.

Предполагается, что на купюре номиналом в 5 евро может появиться оперная певица Мария Каллас, на десятиевровой — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, а банкноту в 50 евро украсит изображение автора «Дон Кихота», испанского писателя Мигеля де Сервантеса.

Вариант с самым большим номиналом в 200 евро (выпуск купюр в 500 евро прекратили еще в 2019 году), связанный с реками и птицами, ЕЦБ описывает так: «Морской пейзаж.
Северная олуша летит над большими океанскими волнами. На обороте — Европейская счетная палата».

Европейский Центробанк попросил граждан о помощи в выборе темы для первого в истории обновления дизайна банкнот евро в 2023 году. Глава регулятора Кристин Лагард тогда отметила, что «существует прочная связь между нашей единой валютой и нашей общей европейской идентичностью, и новая серия банкнот должна подчеркнуть это».

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