Раскрыта опасность аномально теплой и бесснежной зимы

Биолог Татаренко: Аномально теплая зима опасна для растений и животных

Аномально теплая и бесснежная зима в России рискует навредить растениям и животным. Опасность нетипичного сезона раскрыла преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко в беседе с «Газетой.Ru».

Если температура воздуха продержится на уровне плюс 5-7 градусов неделю или две, начнут просыпаться ранние растения и озимые посадки. Однако скорее всего это будут не дружные, а частичные всходы.

«Да и кустарники не обязательно успеют отреагировать на повышенную температуру. Их корневая система сейчас находится в спячке, и, чтобы началось сокодвижение, нужна не только температура 5-7 градусов в течение недели-двух, но и определенная продолжительность светового дня, которой пока недостаточно. Но даже если почки ранних плодовых кустарников и деревьев тронутся в рост, а затем немного обмерзнут, для растений это не критично, хотя и может привести к уменьшению урожая», — пояснила Татаренко.

Гораздо сложнее прогнозировать, что будет после потепления, подчеркнула биолог. Если при отсутствии снега температура резко понизится, рискуют пострадать цветы и подмерзнуть проснувшиеся корневищные и луковичные растения, декоративные травянистые растения, а также деревья и кустарники.

Аномально высокая температура зимой также привела к повышению активности белок — теперь им требуется больше пищи, а достаточных запасов они не сделали из-за малоурожайного лета. «Так что, если у вас есть возможность, подкормите белок семечками или орешками», — посоветовала Татаренко.

Ранее климатологи заявили, что к середине века в России будет вдвое-втрое больше аномальных зим. На тренд антропогенного потепления со временем будут накладываться естественные вариации, и наоборот, отметили эксперты.