Раскрыты новые подробности о боях с ВСУ в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам рассказали в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Малая Локня, Казачья Локня, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово, Южный, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, Николаевка и Никольский.

За сутки противник лишился двух танков, семи боевых бронированных машин, двух минометов, 28 автомобилей, пусковой установки РСЗО, станции РЭБ, радиолокационной станции ПВО, инженерной машины заграждения, двух складов с боеприпасами, станции контрбатарейной борьбы, а также более 270 бойцов.

С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 56 410 солдат, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения военных ВСУ в Суджанском районе Курской области. На видеозаписи представлены кадры объективного контроля с FPV-дрона, который наносит прицельный удар по солдатам и технике.