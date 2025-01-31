Раскрыты возможные шаги Трампа для переизбрания на третий срок в обход конституции

Politico: Трамп может использовать лазейки, чтобы переизбраться на третий срок

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может использовать лазейки в американском законодательстве, чтобы переизбраться на третий срок в обход 22-й поправки Конституции США. Об этом пишет журнал Politico.

Л«юбой, кто говорит, что 22-я поправка явно удержит Трампа от попытки баллотироваться на третий срок, живет на другой планете, а не на той, на которой живу я», — заявил изданию бывший советник экс-президента США Барака Обамы и исполнительный директор правозащитной группы Protect Democracy Ян Бассин.

Эксперт указал, что Трамп может в принципе выступить за отмену 22-й поправки, запрещающей баллотироваться в третий раз, а может и прямо проигнорировать ее, вступив в конфронтацию с Верховным судом США. Кроме того, у Трампа есть возможность вернуться в Белый дом, баллотировавшись изначально на пост вице-президента.

Ранее Трамп заявил, что «не на 100 процентов уверен» в отсутствии возможности баллотироваться в президенты на третий срок.