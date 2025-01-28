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08:14, 28 января 2025Мир

Трамп допустил возможность участия в следующих выборах президента США

Трамп: Я не уверен на 100 %, что не смогу снова баллотироваться в президенты США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не на 100 процентов уверен», что не сможет снова баллотироваться в президенты. О возможности участия политика в выборах главы государства в третий раз сообщает CNN.

«Я собрал много денег для следующей гонки, однако, как я предполагаю, я не смогу использовать их для себя, но я не уверен на 100 процентов», — отметил нынешний глава Белого дома на съезде республиканцев во Флориде.

Трамп показал «легкую неопределенность», когда обратился во время ужина к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону. «Я не уверен, можно ли мне снова баллотироваться, Майк? Лучше бы я тебя в это не впутывал», — сказал он.

22 поправка к Конституции США запрещает одному и тому же человеку занимать президентский пост более двух раз вне зависимости от того, идут ли они подряд или с перерывом.

Ранее член Палаты представителей Конгресса Энди Оглс предложил поправку к Конституции США о праве Трампа идти на третий срок, вопреки существующим ныне ограничениям. Конгрессмен подчеркнул, что республиканец является единственным человеком, который способен «спасти нацию».

После этого Трамп отверг слухи о третьем сроке на посту президента. Политик заявил, что для него было бы величайшей честью иметь возможность «служить не один раз, а дважды, трижды или четырежды». При этом американский президент назвал информацию об этом фейковыми заголовками.

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