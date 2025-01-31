Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:45, 31 января 2025Экономика

Разлив нефтепродуктов произошел в российском регионе

В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов на площади 2000 квадратных метров
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Лениногорском районе Республики Татарстан произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Нефтесодержащая жидкость разлилась на почву рядом с Новочершилинским сельским поселением. Площадь загрязнения, по предварительным оценкам, достигает 2000 квадратных метров.

«Виновному лицу АО "Транснефть-Прикамье" будет рассчитан ущерб», — заявили в ведомстве и добавили, что на место происшествия уже выехали специалисты и отобрали пробы почвы.

В воскресенье, 26 января, на Черноморском побережье произошли повторные выбросы мазута после крушения танкеров. Незначительные масляные пятна нашли на береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.

Спасатели сообщили, что за сутки с берега было вывезено 2,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Всего за время очистки вывезли более 174 тысяч тонн.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мужчины сопротивлялись». Стали известны подробности вторжения ВСУ в курское село, с жителями которого жестоко расправились

      Полиция Украины призвала эвакуироваться из соседнего с Красноармейском города

      В подмосковном ЖК обнаружили еще одно незаконное жилище гастарбайтеров

      Число отравившихся шаурмой в российском городе выросло

      Записавших видео с угрозами ушедшему на СВО знакомому пьяных россиян нашли

      Отец Большунова прокомментировал его отъезд в Европу

      Трамп решил связаться с давним противником США

      В Абхазии попросили Россию помочь в создании постоянного авиасообщения

      Премьер Грузии назвал Украину «принесенной в жертву из-за глобальных интересов»

      Бундестаг проголосовал за прояснение вопроса о помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше