Разлив нефтепродуктов произошел в российском регионе

В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов на площади 2000 квадратных метров

В Лениногорском районе Республики Татарстан произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Нефтесодержащая жидкость разлилась на почву рядом с Новочершилинским сельским поселением. Площадь загрязнения, по предварительным оценкам, достигает 2000 квадратных метров.

«Виновному лицу АО "Транснефть-Прикамье" будет рассчитан ущерб», — заявили в ведомстве и добавили, что на место происшествия уже выехали специалисты и отобрали пробы почвы.

В воскресенье, 26 января, на Черноморском побережье произошли повторные выбросы мазута после крушения танкеров. Незначительные масляные пятна нашли на береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.

Спасатели сообщили, что за сутки с берега было вывезено 2,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Всего за время очистки вывезли более 174 тысяч тонн.