Рэперша Megan Thee Stallion в платье из цепочек появилась на Неделе моды в Париже

Рэперша Megan Thee Stallion в платье из цепочек пришла на показ Gaurav Gupta

Американская рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, в необычном наряде появилась на Неделе моды в Париже. Соответствующий материал приводит WWD.

29-летняя исполнительница пришла на показ Gaurav Gupta в макси-платье из цепочек, украшенном бусинами и подвесками. Она надела головной убор в том же стиле, полупрозрачное коричневое боди и нанесла макияж в коричневых тонах.

Отмечается, что прри изготовление платья, занявшем 200 часов, использовались найденные украшения индейских племен. «Мы назвали ее первобытная космическая Клеопатра», — высказалась звезда о своем образе, отметив, что данное прозвище придумал дизайнер упомянутой марки Гаурав Гупта.

В декабре Megan Thee Stallion пришла на баскетбольный матч между командами Boston Celtics и Chicago Bulls с сумкой за сотни тысяч рублей.