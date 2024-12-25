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11:45, 25 декабря 2024Ценности

Рэперша Megan Thee Stallion пришла на матч с сумкой за сотни тысяч рублей

Рэперша Megan Thee Stallion пришла на матч с сумкой за 719 тысяч рублей
Мария Винар

Фото: Michael Reaves / Getty Images

Американская рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, пришла на матч с сумкой за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Page Six.

29-летняя исполнительница посетила баскетбольную игру между командами Boston Celtics и Chicago Bulls. Так, она предстала перед камерами в голубых штанах, песочных ботинках, укороченном белом топе и меховой куртке. Ее образ дополняли бейсболка, чокер и подвеска с крестом.

Кроме того, знаменитость взяла с собой огромную меховую сумку Saint Laurent. Известно, что стоимость данного аксессуара составляет 7,2 тысячи долларов (около 719 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что зоозащитники похвалили американскую телезвезду Ким Кардашьян за меховое бикини в коллекции бренда Skims, создательницей которого она является.

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