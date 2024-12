Зоозащитники похвалили Ким Кардашьян за меховое бикини в коллекции Skims

Вице-президент PETA похвалила Ким Кардашьян за меховое бикини в коллекции Skims

Зоозащитники похвалили американскую телезвезду Ким Кардашьян за новую коллекцию купальников и нижнего белья бренда Skims, создательницей которого она является. Соответствующий комментарий приводит The Sun.

Старший вице-президент организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными») Лиза Ланге отметила, что бикини из искусственного меха — это большая победа для 44-летней предпринимательницы. «PETA отмечает эволюцию Ким Кардашьян в отношении использования меха животных, которых держат в грязных клетках, травят газом и пытают электрическим током. Мы призываем других дизайнеров последовать ее примеру, создавая роскошную моду без жестокости», — заявила она.

Известно, что два года назад PETA раскритиковала семью Кардашьян-Дженнер за продажу на своем сайте Kardashians Kloset поношенной одежды и сумок из редких видов кожи животных. Тогда зоозащитники призывали бизнесвумен передать вещи бездомным и беженцам.

