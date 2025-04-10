Экс-премьер Украины объяснил уклонение граждан от мобилизации

Экс-премьер Украины Кинах: Граждане не верят в защиту справедливого государства

Бывший премьер-министр Украины и президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах прокомментировал ситуацию с уклонением граждан от мобилизации. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

Кинах объяснил уклонение граждан от мобилизации и подчеркнул, что они не верят, что служат для защиты справедливого государства.

«Проблема очень серьезная: часть людей, наших граждан, уже не верит, а кто-то сомневается в том, что они живут и защищают справедливое государство. А на фронте эта проблема еще острее», — отметил он.

Ранее на Украине задумали лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе образование, а также тех, кто получает образование за границей. О согласовании инициативы объяснил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).