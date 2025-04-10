Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:20, 10 апреля 2025Культура

Звезда «Служебного романа» пережила приступ

Звезда «Служебного романа» Немоляева пережила приступ, купированный врачами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева пережила приступ, который был купирован врачами скорой помощи. Сейчас звезда фильма «Служебный роман» находится дома и чувствует себя лучше, пишет ТАСС.

«Я перенесла приступ, но мне его вовремя купировали. Сейчас я нахожусь дома. Спасибо большое врачам за работу», — заявила она.

Годом ранее артистка почувствовала себя плохо на съемках ремейка фильма «Буратино», где она исполняла роль черепахи Тортиллы. По ее словам, причиной стала диагностированная ранее мерцательная аритмия.

Ранее Немоляева, известная по ролям в фильмах «Служебный роман» и «Гараж», высказалась об участившихся случаях мошенничества, жертвами которого становятся чаще всего пожилые люди, в том числе известные артисты. По словам легенды советского кино, все дело в особом советском воспитании, когда к звонкам из органов стоило относиться серьезно. Немоляева также подчеркнула, что рада решению российских властей заняться проблемой телефонного и онлайн-мошенничества.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп намекнул на сроки возможного соглашения по Украине

    Звезда «Служебного романа» пережила приступ

    В Британии заявили о тайном визите принца Гарри на Украину

    На Украине сообщили об освобождении российскими бойцами села в Донецкой области

    Лукашенко заявил о шансах России и Белоруссии перегнать Запад

    В США вертолет упал в реку

    Умер бывший главный тренер «Реала» и сборной Нидерландов

    Экс-премьер Украины объяснил уклонение граждан от мобилизации

    Алиев призвал ЕС не вмешиваться в отношения Азербайджана с соседями

    Госдеп призвал Россию освободить американского наемника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше