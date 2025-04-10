Звезда «Служебного романа» пережила приступ

Звезда «Служебного романа» Немоляева пережила приступ, купированный врачами

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева пережила приступ, который был купирован врачами скорой помощи. Сейчас звезда фильма «Служебный роман» находится дома и чувствует себя лучше, пишет ТАСС.

«Я перенесла приступ, но мне его вовремя купировали. Сейчас я нахожусь дома. Спасибо большое врачам за работу», — заявила она.

Годом ранее артистка почувствовала себя плохо на съемках ремейка фильма «Буратино», где она исполняла роль черепахи Тортиллы. По ее словам, причиной стала диагностированная ранее мерцательная аритмия.

Ранее Немоляева, известная по ролям в фильмах «Служебный роман» и «Гараж», высказалась об участившихся случаях мошенничества, жертвами которого становятся чаще всего пожилые люди, в том числе известные артисты. По словам легенды советского кино, все дело в особом советском воспитании, когда к звонкам из органов стоило относиться серьезно. Немоляева также подчеркнула, что рада решению российских властей заняться проблемой телефонного и онлайн-мошенничества.