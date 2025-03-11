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16:27, 11 марта 2025Культура

Звезда «Служебного романа» попросила не путать советское воспитание с деменцией

Актриса Немоляева объяснила доверие пенсионеров мошенникам советским воспитанием
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, известная по ролям в фильмах «Служебный роман» и «Гараж», высказалась об участившихся случаях мошенничества, жертвами которого становятся чаще всего пожилые люди, в том числе известные артисты. Ее цитирует портал «Абзац».

По словам легенды советского кино, все дело в особом советском воспитании, когда к звонкам из органов стоило относиться серьезно.

«Мне часто звонят мошенники, предпочитаю не отвечать незнакомым номерам либо сразу класть трубку. Не нужно быть мягкими. Люди из советской эпохи привыкли доверять: если звонят из конторы, то все правда. Это советское воспитание, а не деменция», — заявила артистка.

Немоляева также подчеркнула, что рада решению российских властей заняться проблемой телефонного и онлайн-мошенничества.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина обратилась к фанатам из-за действий мошенников. Она попросила слушателей не переводить деньги незнакомым людям.

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