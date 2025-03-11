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14:22, 11 марта 2025Культура

Долина обратилась к фанатам из-за действий мошенников

Певица Лариса Долина призвала фанатов не переводить деньги мошенникам
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина обратилась к поклонникам, чтобы предупредить о действиях мошенников. Соответствующее видео опубликовано в ее Telegram-канале.

Певица призвала фанатов блокировать номера, с которых злоумышленники пишут от ее имени, и не вестись на провокации. «Я в порядке, я выживу. И я бы никогда не написала ничего подобного. (...) Я никогда не буду ни у кого просить денег», — заявила Долина.

Ранее концертный директор Сергей Пудовкин заявил, что мошенники стали собирать пожертвования в мессенджере Telegram от лица певицы. Злоумышленники запустили бот, через который пользователи получали сообщение от «Долиной» с просьбой о финансовой помощи и номером карты для перевода средств.

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