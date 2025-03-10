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17:37, 10 марта 2025Культура

Мошенники начали собирать пожертвования от лица Долиной

Мошенники начали собирать пожертвования от лица певицы Ларисы Долиной
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Концертный директор Сергей Пудовкин заявил, что мошенники стали собирать пожертвования в мессенджере Telegram от лица народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Telegram был запущен бот, через который пользователи получают сообщение от «Долиной» с просьбой о финансовой помощи и номером карты для перевода средств. В тексте злоумышленники от лица артистки рассказывают об аресте, наложенном на ее квартиру, и многомиллионном ущербе.

«Это категорическая ложь. Лариса Долина не делала никаких заявлений. Это мошенники», — прокомментировал ситуацию Пудовкин.

В августе 2024 года сообщалось, что злоумышленники обманули Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. Речь идет об объекте площадью 236 квадратных метров в районе Хамовники. Артистка рассказала, что поверила мошенникам и отдала им деньги после того, как получила от них видео «задержания преступницы» на фоне портрета президента России Владимира Путина.

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