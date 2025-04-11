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23:57, 10 апреля 2025Мир

При падении вертолета в реку в США погибли все находившиеся на борту

В США в результате падения вертолета в реку Гудзон погибли шесть человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Стало известно, что в результате падения вертолета в реку Гудзон неподалеку от города Джерси-Сити в США погибли шесть человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей пожарной службы.

«На борту находились шесть человек, и все они погибли», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что сообщение об авиакатастрофе поступило в 15:17 по местному времени (22:17 мск). Вертолет полностью ушел под воду.

Причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны.

Информация о том, что вертолет упал в реку, появилась ранее 10 апреля. На место происшествия сразу направились экстренные службы. Уточнялось, что вытащить из воды удалось двух человек, при этом об их состоянии ничего не сообщалось.

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