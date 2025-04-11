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23:09, 10 апреля 2025Мир

В США вертолет упал в реку

Рядом с Джерси-Сити в США вертолет упал в реку Гудзон
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В США вертолет упал в реку Гудзон. Инцидент произошел рядом с городом Джерси-Сити, сообщает телеканал CBS News. На месте работают оперативные службы.

По данным телеканала, воздушное судно рухнуло в реку около 15:15 по местному времени (22:15 по московскому). На место происшествия прибыли несколько лодок. Кроме того, в небе находится полицейский вертолет.

«Полиция Нью-Йорка сообщила, что по крайней мере двух человек вытащили из воды, но об их состоянии ничего не сообщается», — говорится в материале. Пока неизвестно, сколько всего человек находились на борту. О причинах происшествия также не сообщается.

30 марта в Миннесоте легкомоторный самолет упал на жилой дом. Жертвами авиакатастрофы стали пилот и все пассажиры воздушного судна. В доме в этот момент никого не было.

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