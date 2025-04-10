Уничтоженный в Сумской области завод пытался производить снаряды калибра НАТО

Аналитик Онуфриенко: Завод в Шостке пытался производить снаряды калибра НАТО

Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал, чем уникален уничтоженный в Шостке Сумской области завод по производству боеприпасов, сообщает NEWS.ru.

По его словам, этот завод — достаточно крупное предприятие, которое сохранилось с советских времен. Там были попытки выпуска 155-миллметровых снарядов натовского калибра.

При этом у Киева множество таких объектов, заявил Онуфриенко. Он отметил, что уничтожить все при нынешнем количестве носителей дальнобойного оружия невозможно.

Аналитик добавил, что снаряды не производились в массовом количестве на Украине, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) живут на боеприпасах с Запада, которых не хватает.

Ранее Онуфриенко заявил, что выход российских войск на границу Днепропетровской области и усиление дезертирства в ВСУ может привести к обвалу украинской обороны. По словам Онуфриенко, с нынешними темпами фронт рискует обрушиться в течение года.