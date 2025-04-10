Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:46, 10 апреля 2025Россия

Уничтоженный в Сумской области завод пытался производить снаряды калибра НАТО

Аналитик Онуфриенко: Завод в Шостке пытался производить снаряды калибра НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал, чем уникален уничтоженный в Шостке Сумской области завод по производству боеприпасов, сообщает NEWS.ru.

По его словам, этот завод — достаточно крупное предприятие, которое сохранилось с советских времен. Там были попытки выпуска 155-миллметровых снарядов натовского калибра.

При этом у Киева множество таких объектов, заявил Онуфриенко. Он отметил, что уничтожить все при нынешнем количестве носителей дальнобойного оружия невозможно.

Аналитик добавил, что снаряды не производились в массовом количестве на Украине, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) живут на боеприпасах с Запада, которых не хватает.

Ранее Онуфриенко заявил, что выход российских войск на границу Днепропетровской области и усиление дезертирства в ВСУ может привести к обвалу украинской обороны. По словам Онуфриенко, с нынешними темпами фронт рискует обрушиться в течение года.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп намекнул на сроки возможного соглашения по Украине

    Уничтоженный в Сумской области завод пытался производить снаряды калибра НАТО

    Появились кадры уничтожения украинской САУ

    Ирландский журналист призвал «перерезать пуповину» Киева

    Звезда «Служебного романа» пережила приступ

    В Британии заявили о тайном визите принца Гарри на Украину

    На Украине сообщили об освобождении российскими бойцами села в ДНР

    Лукашенко заявил о шансах России и Белоруссии перегнать Запад

    В США вертолет упал в реку

    Экс-премьер Украины объяснил уклонение граждан от мобилизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше