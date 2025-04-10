В Британии заявили о тайном визите принца Гарри на Украину

Telegraph: Принц Гарри тайно посетил Украину и встретился с военными в госпитале

Младший сын короля Великобритании Карла III, принц Гарри, тайно посетил Украину. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

По данным газеты, принц Гарри встретился с военными, пострадавшими в результате боевых действий и находящимися в госпитале. Визит члена британской королевской семьи во Львов заранее не анонсировался.

«Герцог Сассекский отправился в Superhumans Centre, львовскую клинику, которая лечит раненых солдат, в сопровождении четырех ветеранов», — говорится в статье.

Ранее британского принца Уильяма заметили на базе НАТО в Эстонии возле российской границы, где он прокатился на танке.