Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
23:17, 10 апреля 2025Из жизни

В Британии заявили о тайном визите принца Гарри на Украину

Telegraph: Принц Гарри тайно посетил Украину и встретился с военными в госпитале
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Младший сын короля Великобритании Карла III, принц Гарри, тайно посетил Украину. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

По данным газеты, принц Гарри встретился с военными, пострадавшими в результате боевых действий и находящимися в госпитале. Визит члена британской королевской семьи во Львов заранее не анонсировался.

«Герцог Сассекский отправился в Superhumans Centre, львовскую клинику, которая лечит раненых солдат, в сопровождении четырех ветеранов», — говорится в статье.

Ранее британского принца Уильяма заметили на базе НАТО в Эстонии возле российской границы, где он прокатился на танке.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп намекнул на сроки возможного соглашения по Украине

    Звезда «Служебного романа» пережила приступ

    В Британии заявили о тайном визите принца Гарри на Украину

    На Украине сообщили об освобождении российскими бойцами села в Донецкой области

    Лукашенко заявил о шансах России и Белоруссии перегнать Запад

    В США вертолет упал в реку

    Умер бывший главный тренер «Реала» и сборной Нидерландов

    Экс-премьер Украины объяснил уклонение граждан от мобилизации

    Алиев призвал ЕС не вмешиваться в отношения Азербайджана с соседями

    Госдеп призвал Россию освободить американского наемника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше