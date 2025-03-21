«Решительный сигнал Путину». Принц Уильям в военной форме прокатился на танке в 150 километрах от границы России

Британский принц Уильям прокатился на танке у границы с РФ

Принц Уильям утром 21 марта прибыл на военную базу Тапа в Эстонии, где размещены войска стран НАТО, в том числе и из Великобритании. Наследник британского престола принял участие в учениях CABRIT.

42-летний принц Уэльский надел боевую форму, берет, а также защитный шлем и очки и прокатился сначала на британском танке Challenger 2, а затем пересел в боевую машину пехоты Warrior.

Отмечается, что эта база находится всего в 150 километрах от российской границы.

Принц прокатился на танке и посмотрел на учения по захвату траншеи

В своем официальном аккаунте в X Уильям заявил, что гордится тем, что «является главнокомандующим Мерсийского полка, который принимает эстафету у Королевских гвардейцев в Эстонии для операции CABRIT». «Их работа вместе с нашими эстонскими партнерами и союзниками по НАТО укрепляет оборону восточного фланга Европы», — заявил принц, поблагодарив эстонцев за прием.

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Уильям принял участие в учениях по позиционным боям, на которых войска союзников вели огонь по позициям противника, отмечает Daily Mail. На БМП Warrior он прибыл на место, где солдаты находили и проникали в траншею условного противника, а затем захватывали их. При этом отмечается, что его машина была последней из трех — в момент приезда Уильяма солдаты уже стреляли из пулеметов. Сам наследник сидел в командирской башне БМП, чтобы наблюдать за учениями.

После сыну принцессы Дианы предоставили возможность управлять Archer — мобильной артиллерийской установкой и одной из колесных артиллерийских систем следующего поколения, используемых британской армией.

На базе наследник британского престола также зашел в столовую, поиграл с солдатами в бильярд и настольный футбол, кадры чего также опубликовали в его аккаунте. Кроме того, он пообещал предоставить одному из британских военных холодильник, узнав, что его не хватает, и спросил, есть ли на базе тостер, признавшись, что сильно любит тосты с сыром.

Уильям заявил, что близость России создает ощущение реальной «оперативной обстановки»

Помощник принца заявил, что тот был рад «испачкать руки», добавив, что визит призван «продемонстрировать поддержку Эстонии в то время, как она, находясь в опасной близости от России, размещает у себя войска НАТО и принимает украинских беженцев».

Уильям, общаясь с новичками на базе, заметил, что «тот факт, что российская граница находится всего в нескольких сотнях миль отсюда, действительно создает ощущение, что это скорее оперативная обстановка, а не просто учения».

А австралийская газета The Daily Telegraph посчитала, что своей поездкой в Эстонию Уильям «посылает Путину решительный сигнал». «Одетый в боевую экипировку и командующий вооруженным танком принц Уильям продемонстрировал свою поддержку британским войскам, размещенным прямо у границы с Россией», — написали авторы статьи.

Депутат призвал Уильяма «не бряцать оружием около России»

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков, реагируя на визит Уильяма, высказался, что тому не стоит бряцать оружием около российских границ.

«Принцу, который живет за счет налогоплательщиков своей страны, лучше бы позаботиться об имидже государства, который заметно испорчен в силу колониальной политики, проводившейся многие годы, — призвал депутат. — До сих пор, когда мы проводим форумы со странами Азии, Латинской Америки, Африки звучит немало обвинений в адрес этих господ».

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

По мнению Новикова, демонстрация агрессивных намерений в адрес России не в интересах британской короны, которой следовало бы заняться решением других, более актуальных задач.

Британский премьер накануне спустился в атомную подлодку

Примечательно, что накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер с министром обороны Джоном Хили посетили у берегов Шотландии атомную подлодку HMS Vanguard.

По мнению Sky News, публикация подробностей визита и фотографий, по-видимому, сделана с целью послать России сигнал, что Великобритания остается ядерной державой.

Перед этим Vanguard 204 дня находилась в морском патрулировании — одном из самых продолжительных для британского флота. Sky News заявляет, что такой выход в море создал огромную нагрузку для подводников и судна, «поскольку проблемы с поддержанием стареющего флота затрудняют более быструю замену лодок».

«Патрулирование одной из атомных подводных лодок, которое раньше длилось три месяца, в последние годы пришлось продлить из-за длительных периодов технического обслуживания и ремонтных работ на других лодках. Флот находится в эксплуатации намного дольше изначально отведенного ему 25-летнего срока из-за задержек в строительстве четырех заменяющих судов», — отмечает телеканал.

Недавно Путин впервые за долгое время надел военную форму

Ранее в марте президент России Владимир Путин приехал в пункт управления группировкой войск в Курской области в военной форме. На снимках видно, как глава государства заслушивает доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, сидя в камуфляже.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что Путин просто «посчитал необходимым» надеть военную форму. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он также не стал исключать, что россияне могут увидеть главу государства в погонах. Он напомнил, что Путин имеет звание полковника.

CNN посчитал, что появление Путина призвано поднять боевой дух военнослужащих на фоне достигнутых успехов на курском направлении. The Irish Star назвал внешний вид Путина «леденящим предупреждением, которое российский лидер сделал украинским войскам». The Washington Post написала, что Путин «послал дерзкий военный сигнал, чтобы отметить продвижение российских войск в регионе». По мнению журналистов, облачение Путина в камуфляж может быть воспринято как подчеркивание бескомпромиссного подхода к боевым действиям, а также убежденности в том, что Россия имеет преимущество.