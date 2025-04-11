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23:44, 10 апреля 2025Бывший СССР

Появились кадры уничтожения украинской САУ

После детонации САУ ВСУ в небе осталось лишь грибовидное облако
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Telegram-канал "Гвардейская 200-я бригада ЛенВО"

На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры в Telegram-канале опубликовали военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

На опубликованной видеозаписи видно, что в САУ ВСУ, находившейся под маскировочным навесом и забросанной ветками, ударил дрон-камикадзе. После этого техника загорелась и сдетонировала. В небе от взрыва появилось большое грибовидное облако.

Как пишет «Российская газета», удары совершали несколько дронов. «Задачей первого дрона стала расчистка корпуса от всего, что могло бы помешать попаданиям непосредственного в броню», — говорится в сообщении. Остальные дроны атаковали установку.

Ранее появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения бронетранспортера Вооруженных сил Украины Stryker в Сумской области.

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