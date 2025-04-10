Трамп намекнул на сроки возможного соглашения по Украине

Трамп: Мы надеемся, что соглашение по Украине будет заключено относительно скоро

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что соглашение между Россией и Украиной по урегулированию конфликта будет заключено относительно скоро. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы надеемся, что сумеем относительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер отметил, что Россия, США и Украина близки к договоренностям касательно украинского конфликта. Однако он подчеркнул, что в течение последней недели ситуация несколько ухудшилась из-за того, что участились бомбардировки.

20 февраля Трамп заявлял, что украинский конфликт необходимо урегулировать в течение года для того, чтобы избежать возможной третьей мировой войны.